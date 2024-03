Honden en kinderen; een goede combinatie

Daarnaast hebben studies uitgewezen dat kinderen met een hond vaak socialer en emotioneel meer betrokken zijn. Kortom: een hond in het leven van een kind kan veel goeds doen!

Juiste taken geven

Wel is het belangrijk je kind op de juiste wijze bij de verzorging en opvoeding van de hond te betrekken. Daarbij speelt de leeftijd van je kind een grote rol.

Kleine kinderen kunnen:

helpen de eet- en drinkbak afwassen

jou vertellen wanneer de waterbak bijna leeg is

in een vormpje brokjes op de grond leggen die de hond dan kan opeten

de hond zachtjes aaien als hij zelf naar hen toe komt

ook een riem vasthouden met het uitlaten, naast de lijn die jij zelf vasthoudt





Oudere kinderen kunnen:

de verantwoordelijkheid krijgen om de hond op tijd eten te geven. Wees wel altijd voorzichtig met geven van het eten; doe dit alleen als je zeker weet dat de hond geen voerbaknijd heeft.

de hond beweging geven. Met een balletje gooien in de tuin of misschien een kort middagrondje in de buurt.

helpen met de training. Neem je kind mee naar de hondenschool zodat hij ook goed leert hoe hij de hond iets kan aanleren.





Zorg dat het geen opgave wordt

Probeer te voorkomen dat de zorg voor de hond een taak wordt. Er kan dan een weerstand bij je kind ontstaan. Als je je kind kunt laten inzien hoe belangrijk het voor je hond is dat hij op tijd de juiste hoeveelheid eten krijgt of hoe fijn hij het vindt om even lekker samen te spelen, geeft dat je kind een voldaan gevoel.

Als ouder kost het misschien even tijd om je kind goed te leren hoe hij voor de hond moet zorgen. Word niet boos als er een keer iets vergeten wordt, maar leg vanuit het perspectief van de hond uit waarom het best vervelend is als hij niet op tijd wordt uitgelaten.

Zorgtaken kiezen

Laat je kind ook kiezen welke zorgtaken hij leuk vindt om verantwoordelijk voor te zijn. Hij zal het dan met plezier doen en langer volhouden. Zorg natuurlijk ook dat je hond ook comfortabel is met de taken die door je kind worden uitgevoerd.

Een hond brengt een kind een gevoel van verantwoordelijkheid bij zoals dat eigenlijk op geen enkele andere manier goed kan. Het zorgen voor een hond maakt dat je kind zelfverzekerder in het leven staat en mogelijk makkelijker contacten legt. Jouw aanmoediging en de kwispel van je hond toveren zo elke dag een lach op het gezicht van je kind.