Hoe socialiseert u uw hond tijdens en na een lockdown?

De belangrijkste socialisatieperiode doet zich voor tijdens de eerste weken van het leven van een puppy, maar het is belangrijk het socialisatie- en gewenningsproces door te zetten, zelfs wanneer uw hond volwassen is. Zonder socialisatie kan een hond angstig of zelfs agressief worden in onbekende situaties.

Wanneer zou u moeten starten met de socialisatietraining? Honden zijn het meest ontvankelijk wanneer ze puppy’s zijn, in de leeftijd van 3 tot 14 weken. In deze periode hechten ze zich makkelijk aan anderen en zijn ze bijzonder gevoelig voor hun omgeving. Uw dierenarts kan u het best vertellen wanneer uw puppy klaar is voor socialisatie (op basis van zijn leeftijd en de vaccinatiestatus).



Hoewel deze vroege ontmoetingen een zeer groterol spelen in de toekomstige emotionele balans van uw hond, eindigt de socialisatie niet bij 14 weken. Uw hond zal zijn hele leven blijven leren en zijn reacties op bekende situaties kúnnen veranderen – een jonge hond kan aanvankelijk op zijn gemak zijn in een auto, maar een negatieve ervaring kan hem later alsnog angstig maken.



Andersom kunnen volwassen honden die als puppy onvoldoende gesocialiseerd zijn, later in het leven alsnog nieuw gedrag aanleren en leren zich op hun gemak te voelen in situaties die voorheen stressvol waren. Dat vraagt alleen wel om een iets andere aanpak dan bij puppy’s.

Hoe u een puppy socialiseert Uw dierenarts weet het best wanneer uw puppy (op basis van zijn leeftijd en vaccinatiestatus) klaar is voor socialisatie. Uw socialisatie borduurt voort op waar de moderhond al mee begonnen is.



Het doel is uw puppy – nog voor de leeftijd van 14 weken – aan nieuwe ervaringen bloot te stellen; om hem de wereld om zich heen te laten zien, horen, voelenen ruiken.



Elke nieuwe interactie die uw puppy heeft met een andere hond, persoon, of binnen zijn omgeving, zal dienen als referentiepunt in zijn latere leven. Hoe meer positieve ervaringen uw puppy heeft, des te gemakkelijker en vrijer hij zich als volwassen hond zal voelen.



Negatieve ervaringen hebben helaas ook impact op de lange termijn. Probeer nieuwe ervaringen dus altijd in goede banen te leiden en blijf uw puppy goed in de gaten houden of hij de nieuwe situatie goed aankan.



Als u nog nieuwe zaken met uw puppy moet gaan ondernemen, neem hem dan op de arm of hou hem dicht bij u. Dwing u puppy nooit en laat hem op zijn eigen tempo kennis maken met de nieuwe situatie. Ontmoet hij andere honden, vraag de eigenaar dan altijd eerst of zijn hond vriendelijk is met puppy’s.



Het aanhouden van ‘anderhalve meter’ maakt het moeilijker om puppy’s en honden te socialiseren, maar u kunt de wereld nog altijd samen observeren en vanaf een veilige afstand met mensen en honden in contact zijn.



Onthoud dat elke hond anders is. De ene hond zal wat terughoudender op een nieuwe situatie reageren dan een andere hond. Respecteer altijd het tempo van uw puppy.