Je hond koel houden in de zomer

Zomerhitte en zonneschijn vormen een serieus probleem voor onze honden en katten, die van ons afhankelijk zijn voor bescherming.

Wist je bijvoorbeeld dat honden en katten last kunnen hebben van zonnebrand? Of dat hondenrassen met een korte neus meer moeite hebben om af te koelen door te hijgen? Of dat het scheren van de vacht van een hond soms meer kwaad dan goed doet? Hier zijn een aantal tips voor wat je kunt doen zodat je huisdier zich prettig voelt in de zomerse hitte.