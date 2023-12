Mijn hond eet niet goed: wat nu?

Leverziekte bij honden

Samen met braken, weigeren te eten en algehele lethargie is plotseling gewichtsverlies een eerste teken van een leveraandoening.

Exocriene pancreas insufficiëntie (EPI) bij honden

EPI is een aandoening waarbij je hond het voedsel niet goed kan verteren omdat zijn alvleesklier niet genoeg of niet de juiste spijsverteringsenzymen produceert om zijn systeem te ondersteunen. Dit betekent dat hij niet de voedingsstoffen of energie krijgt die hij nodig heeft en dat hij gewicht begint te verliezen. Deze conditie wordt ook gekenmerkt door chronische diarree en een onstilbare eetlust. Je hond probeert namelijk het energietekort dat hij voelt aan te vullen door meer te eten.

Diabetes bij honden

Diabetes is helaas een veelvoorkomende conditie bij honden. Wanneer diabetes niet goed wordt gemonitord, kunnen honden relatief snel gewicht verliezen. Vaak wordt bij een hond diabetes gediagnosticeerd na een langere periode van toenemend gewichtsverlies. De meeste honden met diabetes zijn van middelbare leeftijd of ouder en zijn waarschijnlijk al vrij mager met een verminderde lichaamsmassa. Als deze beschrijving op je hond van toepassing is, is het belangrijk om zijn gewicht in de gaten te houden zodat je zeker weet dat het stabiel is.

Wat je moet doen bij plotseling gewichtsverlies van je hond

Omdat een plotseling gewichtsverlies een veelvoorkomend symptoom is van een aantal complexe, chronische aandoeningen zoals nierfalen of diabetes, is het van cruciaal belang dat je een afspraak met een dierenarts maakt als je merkt dat je hond in een korte tijd veel gewicht heeft verloren. De dierenarts voert een aantal tests uit, probeert vast te stellen wat de waarschijnlijke oorzaak van het gewichtsverlies is en komt met een op jouw hond afgestemd behandelingsschema. Mogelijk word je gevraagd om je hond andere voeding te geven om zijn gewicht weer op het juiste peil te krijgen en, als het gaat om problemen met het maag-darmkanaal, om de symptomen te verzachten en te managen.

Maak onmiddellijk een afspraak met de dierenarts als je je zorgen maakt over het gewicht van je hond. De dierenarts kan je dan adviseren.