Hondenvoer ter ondersteuning van huid en vacht

Sommige honden hebben een gevoelige huid en kunnen baat hebben bij voeding ter ondersteuning van de huidbarrière en een glanzende vacht. Ons hondenvoer is speciaal samengesteld met zorgvuldig geselecteerde eiwitten en een uitgebalanceerde mix van omega-3 en -6 vetzuren. Deze voedingsstoffen dragen bij aan de verzorging van de huid en helpen de vacht in goede conditie te houden. Of je nu kiest voor droogvoer of natvoer, ons assortiment biedt voeding ter ondersteuning van honden met een gevoelige huid. Ontdek de mogelijkheden en bestel eenvoudig online.