Dieetvoer voor huid, vacht en voedselgevoeligheid bij honden

Sommige honden hebben een gevoelige huid of voedselgevoeligheden die extra aandacht nodig hebben. Gespecialiseerde dieetvoeding kan helpen door zorgvuldig geselecteerde eiwitbronnen en een uitgebalanceerde mix van omega-3 en -6 vetzuren, die bijdragen aan een gezonde huid en vacht. Daarnaast is deze voeding samengesteld om de kans op voedingsreacties te verminderen en de spijsvertering te ondersteunen. Dit dieetvoer is uitsluitend verkrijgbaar bij de dierenarts. Bespreek met jouw dierenarts welke voeding het beste past bij de behoeften van jouw hond.