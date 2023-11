Omschrijving

Beagles zijn vrolijke en intelligente honden en gemakkelijk om mee samen te leven. Ook voor jouw volwassen Beagle is een goede voeding belangrijk om gezond te blijven. De voeding die jij kiest voor jouw hond is dus van belang. ROYAL CANIN® Beagle Adult is geschikt voor Beagles vanaf een leeftijd van 12 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Beagle in het achterhoofd. Zoals andere werkhondenrassen die populair als huisdier zijn geworden, staat de Beagle bekend om zijn goede eetlust en neiging om aan te komen. Daarom helpt ROYAL CANIN® Beagle Adult jouw Beagle zijn ideale gewicht te behouden, dankzij het aangepaste caloriegehalte. Het bevat tevens een combinatie van voedingsvezels die, naast dat zij jouw Beagle een voller gevoel geven, ook de gezonde spijsvertering en ontlasting ondersteunen. Daarnaast helpt de exclusieve vorm van de brokjes van ROYAL CANIN® Beagle Adult de eetsnelheid vertragen en moedigt het aan tot beter kauwen. De volwassen Beagle is een robuuste, sterke en atletische hond. Onder zijn korte glanzende vacht zijn zijn spieren en krachtige lijf duidelijk zichtbaar. Zijn enthousiasme om volop mee te doen aan alles in het gezin, speciaal als het gaat om lichamelijke activiteiten buitenshuis, maken van de Beagle een zeer actieve hond. Zijn botten en gewrichten kunnen een voeding gebruiken dat de juiste voedingsstoffen bevat en zijn gezonde gewrichten ondersteunt. Daarom bevat ROYAL CANIN® Beagle Adult een specifieke formule, verrijkt met omega 3 vetzuren, zoals EPAen DHA, die de gezonde botten en gewrichten van je Beagle helpen te ondersteunen. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Beagle Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

