Omschrijving

Omdat elk hondenras zijn eigen unieke behoeften heeft, is het kiezen van een goede voeding voor je volwassen Bichon Frisé belangrijk. Ongeacht welke leeftijd je hond heeft, hij heeft een complete en uitgebalanceerde voeding nodig met voedingsstoffen die specifiek zijn gezondheid helpen te ondersteunen. ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult is geschikt voor Bichon Frisés vanaf een leeftijd van 10 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Bichon Frisé in het achterhoofd. De aangepaste combinatie van voedingsstoffen in deze formule helpt de gezonde urinewegen te ondersteunen. ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult bevat een aangepaste hoeveelheid mineralen. Moedig je hond ook aan om te drinken om het verdunnen van de urine te bevorderen. De gezondheid van de huid van je hond is van invloed op de gezondheid van zijn vacht. De Bichon Frisé heeft een pluizige witte vacht die blijft doorgroeien en daardoor extra verzorging en ondersteuning vanuit de voeding nodig heeft. ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult is verrijkt met bernagieolie en bevat Omega-3 vetzuren (EPAen DHA) en helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen en de gezondheid van de huid te behouden. Daarnaast helpt dit aangepaste complex van voedingsstoffen de vacht van je hond gevoed en gezond te houden. ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult helpt daarnaast het ideale gewicht van je hond te behouden. De exclusieve brokvorm van ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult bevatten calciumvangers die helpen de vorming van tandsteen te verminderen. Dit draagt bij aan een goede mondhygiëne van je hond. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

