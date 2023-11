Omschrijving

Boxers zijn zelfverzekerde, kalme en evenwichtige honden. Ze behoren tot de meest atletische leden van de hondenrassen. Omdat elk hondenras zijn eigen unieke behoeften heeft, is het belangrijk dat de voeding van jouw Boxer zijn unieke levensstijl en gezondheid ondersteunt.ROYAL CANIN® Boxer Adult is geschikt voor Boxers vanaf een leeftijd van 15 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Boxer in het achterhoofd.De boxer staat bekend om zijn beweeglijkheid en houdt zich niet in tijdens lichamelijke inspanning. Er wordt daardoor veel van zijn lichaam geëist en heeft hij behoefte aan een voeding dat aangepast is aan zijn intensieve lichamelijke activiteit.Een aangepast eiwitgehalte in ROYAL CANIN® Boxer Adult draagt bij aan het behoud van de spiermassa. Deze formule bevat ook L-carnitine.ROYAL CANIN® Boxer Adult bevat ook specifieke voedingsstoffen als taurine, EPAen DHA, die een gezonde hartfunctie helpen te ondersteunen. Daarnaast bevat deze formule een antioxidantencomplex dat helpt gezonde cellen te behouden en de natuurlijke afweer helpt te ondersteunen.Daarnaast zijn de brokken van ROYAL CANIN® Boxer Adult op maat gemaakt voor de bijzonder korte en smalle kaak van de Boxer. Door de speciale plaatsing van zijn tanden kan de Boxer brokjes zonder deze aangepaste vorm moeilijker oppakken en voldoende kauwen.De brokken van ROYAL CANIN® Boxer Adult zijn daarom speciaal ontworpen, zodat het voor jouw Boxer makkelijker wordt deze op te pakken én het stimuleert hem de brokken beter te kauwen. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Boxer Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

