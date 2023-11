Omschrijving

Omdat elk hondenras zijn eigen unieke behoeften heeft, heeft je volwassen Bulldog een complete en uitgebalanceerde voeding nodig met voedingsstoffen die specifiek zijn gezondheid helpen te ondersteunen. ROYAL CANIN® Bulldog Adult is geschikt voor Bulldoggen vanaf een leeftijd van 12 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Bulldog in het achterhoofd. ROYAL CANIN® Bulldog Adult helpt een gezond evenwicht van de darmflora te ondersteunen. Dit draagt niet alleen bij aan de gezondheid van het spijsverteringskanaal, maar helpt ook om de geur van de ontlasting van je Bulldog te verminderen. Deze voeding helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen. De specifieke combinatie van voedingsstoffen in ROYAL CANIN® Bulldog Adult die de gezondheid van de huid helpen te behouden, hebben ook een positief effect op de vacht van je Bulldog. Bulldogs zijn over het algemeen niet zo actief als sommige andere hondenrassen, hun energieniveau is niet zo hoog. ROYAL CANIN® Bulldog Adult heeft een gematigde calorie-inhoud zodat je Bulldog niet teveel energie opneemt. ROYAL CANIN® Bulldog Adult is verrijkt met de Omega-3 vetzuren EPAen DHA. Deze specifieke formule helpt bij de ondersteuning van gezonde botten en gewrichten. Daarnaast helpt het je Bulldog zijn ideale gewicht te behouden. Ook zijn de brokken van ROYAL CANIN® Bulldog Adult op maat gemaakt. Omdat de Bulldog een terug liggende neus en een bovenkaak heeft die korter is dan de onderkaak, zijn de brokjes speciaal aangepast zodat het voor hem makkelijker wordt deze op te pakken. De textuur van de brok helpt je Bulldog om beter te kauwen en voorkomt zo dat hij zijn voeding te haastig doorslikt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Bulldog Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

