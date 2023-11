Omschrijving

Als het op de gezondheid van jouw volwassen Chihuahua aankomt, is voeding een belangrijke factor. Een complete en uitgebalanceerde voeding vol met voedingsstoffen die zijn gezondheid ondersteunen, is onontbeerlijk.ROYAL CANIN® Chihuahua Adult is geschikt voor Chihuahua's van 8 maanden en ouder, en is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Chihuahua in het achterhoofd.Het is niet ongewoon dat kleine hondjes zoals de Chihuahua kieskeurig van aard zijn. Als jouw Chihuahua weer eens mistroostig naar zijn eten zit te kijken, weet dan dat deze formule speciaal is ontwikkeld voor kieskeurige eters. ROYAL CANIN® Chihuahua Adult is zeer smakelijk en zal zelfs de eetlust van de meest kieskeurige Chihuahua bevredigen, dankzij de combinatie van deze drie factoren:?De aangepaste grootte en vorm van de brokjes?De exclusieve samenstelling?De selectieve smaakDe grootte en vorm van de brokjes van ROYAL CANIN® Chihuahua Adult is aangepast aan de kleine kaken van de Chihuahua. De brokjes zijn gemakkelijk op te pakken en te kauwen.Daarnaast helpen de voedingsstoffen in ROYAL CANIN® Chihuahua Adult de goede darmpassage ondersteunen, wat helpt de hoeveelheid en geur van de ontlasting te verminderen.De calciumvangers in ROYAL CANIN® Chihuahua Adult helpen de vorming van tandsteen te verminderen.Omdat ook bij honden smaken verschillen, is ROYAL CANIN® Chihuahua Adult ook verkrijgbaar als zacht en smakelijk natvoer.Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je hond gemengd te voeren, zodat hij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt.Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Chihuahua Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

Meer lezen