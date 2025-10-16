Chihuahua Adult
Droog voeding voor Hond
Volledig diervoeder voor honden - Speciaal voor volwassen en oudere honden van het ras Chihuahua - Vanaf 8 maanden
Slim geregeld: zorgeloos de beste voeding voor jouw huisdier!
Beheer uw abonnement eenvoudig vanuit uw account.
Wijzig de leveringsfrequentie of verzet de datum van uw volgende bestelling.
Wissel het product, pas de verpakkingsgrootte en hoeveelheid op elk moment aan.
Annuleer wanneer u wilt, gratis en met één klik.
Jouw voordelen – meer dan alleen korting!
Gratis gedragstherapiegesprek – ondersteuning bij gedragsvragen
10% korting op elke bestelling.
Altijd gratis bezorging – moeiteloos en zonder extra kosten
Exclusieve deals voor leden – o.a. 10% korting op huisdierverzekering
Elke 10de bestelling gratis – loyaliteit wordt beloond!
Gratis voedingsadvies van onze experts – altijd de beste keuze voor jouw huisdier
Kies ook voor gemak
Altijd voldoende voeding in huis
De juiste voeding voor jouw huisdier
Volledig traceerbare ingredienten
OMSCHRIJVING
ROYAL CANIN® Chihuahua Adult is geschikt voor chihuahua’s van meer dan 8 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Chihuahua Adult is erg smakelijk en is zelfs voor de meest kieskeurige chihuahua aantrekkelijk dankzij een exclusieve combinatie van voedingsstoffen en smakelijke aroma’s. Bovendien zijn de grootte en de vorm van de brok aangepast aan de zeer kleine kaken van de chihuahua. De voedingsstoffen in ROYAL CANIN® Chihuahua Adult ondersteunen de spijsvertering, waardoor het volume en de geur van de ontlasting verminderen. Om een gezond gebit bij je volwassen chihuahua te ondersteunen bevat ROYAL CANIN® Chihuahua Adult calciumvangers die de vorming van tandsteen helpen verminderen. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Chihuahua Adult ook verkrijgbaar als natvoeding met een zachte en smakelijke paté. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan onze voedingsrichtlijnen om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven.
VOORDELEN
EXCLUSIEVE BROKVORM: SPECIAAL AANGEPAST AAN DE KLEINE KAAK
Exclusieve brokjes die zijn aangepast aan de kleine kaak van de Chihuahua.
VERMINDERT DE HOEVEELHEID EN GEUR VAN DE ONTLASTING
Deze formule helpt de geur en de hoeveelheid van de ontlasting te verminderen.
GEZOND GEBIT
Deze formule helpt de vorming van tandsteen te verminderen dankzij calciumvangers.
BIJZONDER SMAKELIJK
CHIHUAHUA ADULT komt tegemoet aan de eetlust van de Chihuahua dankzij de combinatie van drie factoren: de aangepaste grootte en vorm van de brokjes, de exclusieve samenstelling en de selectieve smaak
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Gewicht van de hond
|Normale activiteit
|-
|Zeer actief
|-
|-
|Gram
|Maatbeker
|Gram
|Maatbeker
|1 kg
|24 g
|2/8
|28 g
|3/8
|1.5 kg
|33 g
|3/8
|38 g
|4/8
|2 kg
|41 g
|4/8
|47 g
|4/8
|2.5 kg
|48 g
|4/8
|56 g
|5/8
|3 kg
|55 g
|5/8
|64 g
|6/8
|3.5 kg
|62 g
|6/8
|72 g
|7/8