ROYAL CANIN® Chihuahua Adult is geschikt voor chihuahua’s van meer dan 8 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Chihuahua Adult is erg smakelijk en is zelfs voor de meest kieskeurige chihuahua aantrekkelijk dankzij een exclusieve combinatie van voedingsstoffen en smakelijke aroma’s. Bovendien zijn de grootte en de vorm van de brok aangepast aan de zeer kleine kaken van de chihuahua. De voedingsstoffen in ROYAL CANIN® Chihuahua Adult ondersteunen de spijsvertering, waardoor het volume en de geur van de ontlasting verminderen. Om een gezond gebit bij je volwassen chihuahua te ondersteunen bevat ROYAL CANIN® Chihuahua Adult calciumvangers die de vorming van tandsteen helpen verminderen. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Chihuahua Adult ook verkrijgbaar als natvoeding met een zachte en smakelijke paté. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan onze voedingsrichtlijnen om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven.