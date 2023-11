Omschrijving

Als het op de gezondheid van jouw volwassen Cocker Spaniël aankomt, is voeding een belangrijke factor. Een complete en uitgebalanceerde voeding vol met voedingsstoffen die zijn gezondheid ondersteunen, is onontbeerlijk. ROYAL CANIN® Cocker Adult is geschikt voor Cocker Spaniels van 12 maanden en ouder, en is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Cocker in het achterhoofd. Ter ondersteuning van de gezonde huid en vacht bevat ROYAL CANIN® Cocker Adult een complex van voedingsstoffen dat helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen. Bernagieolie, vitamine A en Omega-3 vetzuren (EPAen DHA) helpen de gezondheid van de huid te behouden en de vacht te verzorgen. De gezondheid van de huid van je hond heeft een directe invloed op de gezondheid van zijn vacht, daarom is het belangrijk dat jouw hond een voeding krijgt voorgezet die helpt de gezondheid van de huid te behouden. De Cocker Spaniël heeft de neiging te veel te eten, als hij de kans krijgt. Het is daarom belangrijk zijn gewicht in de gaten te houden en tussendoortjes zoveel mogelijk te vermijden. Het voorzetten van de juiste hoeveelheid ROYAL CANIN® Cocker Adult helpt je hond zijn ideale gewicht te behouden. Een combinatie van voedingsstoffen in de exclusieve formule van ROYAL CANIN® Cocker Adult draagt bij aan het behoud van een gezonde hartspier. Daarnaast zijn de grootte en vorm van de brokjes van ROYAL CANIN® Cocker Adult speciaal aangepast aan de Cocker Spaniël. Deze formule bevat calciumvangers die de vorming van tandsteen helpen te verminderen. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Cocker Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

