Omschrijving

De Dashond (Teckel) is een vriendelijke, intelligente en loyale hond die bekend staat als de ideale familiehond. Omdat elk hondenras verschillende behoeftes heeft, is het belangrijk dat de voeding van je hond voedingsstoffen bevat die zijn gezondheid ondersteunen. ROYAL CANIN® Dachshund Adult is geschikt voor Dashonden (Teckels) vanaf een leeftijd van 10 maanden, en is samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Dashond in het achterhoofd. Deze lage honden hebben een lang lichaam dat compact en bespierd is. Hun langgerekte hoofd heeft meestal een attente uitdrukking. Ondanks zijn korte poten zijn Dashonden actief en behendig. De Dashond heeft daarom een voeding nodig die de voedingsstoffen bevat die voldoen aan zijn energiebehoefte, en die past bij zijn activiteitsniveau. ROYAL CANIN® Dachshund Adult draagt bij aan de ondersteuning van de botten en gewrichten van de Dashond. Deze formule helpt ook het ideale gewicht te behouden. Deze formule helpt de spierspanning van de Dashond te behouden en helpt daarnaast de geur en de hoeveelheid van de ontlasting te verminderen. De brokjes in ROYAL CANIN® Dachshund Adult zijn speciaal ontwikkeld en bevatten calciumvangers die helpen de vorming van tandsteen te verminderen. Omdat ook bij honden smaken verschillen, is ROYAL CANIN® Dachshund Adult ook verkrijgbaar als zacht en smakelijk natvoer. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je hond gemengd te voeren, zodat hij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Dachshund Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

