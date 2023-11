Dermacomfort Wet

Omschrijving

Een gevoelige huid is de voornaamste reden waarom honden meegenomen worden voor een bezoek aan de dierenarts. Een gevoelige huid en overmatig krabben kunnen de huid van je hond beschadigen.ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf is rijk aan zorgvuldig geselecteerde en goed verteerbare eiwitten die aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw hond.Zorgen voor je hond door hem voeding voor te zetten van hoge kwaliteit helpt niet alleen de huid van jouw hond gezond te houden, maar draagt ook bij aan het behoud van een dichte en gezonde vacht.ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf is geschikt voor honden van alle maten.Naast een overheerlijke natvoeding beschikt de Dermacomfort voedingslijn ook over een krokante brok. Beiden zijn compleet van samenstelling en vullen elkaar perfect aan.

