Exigent Wet

Omschrijving

Wist je dat je hond een goed smaakvermogen heeft? Tijdens het eten beoordeelt je hond niet alleen de textuur, maar ook de geur en grootte van de voeding die je hem voorzet. Als je hond kieskeurig is, kun je zijn eetlust bevredigen met een smaakvolle complete voeding die hij niet alleen eet, maar ook nog eens lekker vindt. ROYAL CANIN® Exigent Loaf is geschikt voor honden van alle maten en zit vol met voedingsstoffen ter ondersteuning van de gezondheid van jouw hond. Laat je hond goed eten van deze overheerlijke gastronomische formule die wordt gewaardeerd door zelfs de meest kieskeurige onder de honden! ROYAL CANIN® Exigent Loaf's rijke paté wordt direct in de pouch gekookt, waardoor het aroma erin opgesloten blijft. De hoog kwalitatieve voedingsstoffen verzekeren een smaak en textuur die jouw hond niet kan weerstaan. Alle Royal Canin voedingen zijn geheel compleet en bevatten hoogkwalitatieve eiwitten, vetten, vezels, vitamines en mineralen die jouw hond nodig heeft om zijn gezondheid te ondersteunen. Naast een overheerlijke natvoeding beschikt de Exigent voedingslijn ook over een krokante brok. Beiden zijn compleet van samenstelling en vullen elkaar perfect aan.

