Omschrijving

ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ is rasspecifieke voeding op maat gemaakt voor volwassen Duitse herders van 5 jaar en ouder. Deze voeding bevat een specifieke combinatie van antioxidanten om de cellen van je hond gezond te helpen houden en heeft een aangepast fosforgehalte om de nieren te ondersteunen tijdens het ouder worden. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ is speciaal samengesteld om voedingsstoffen aan te voeren ter ondersteuning van gezonde botten en gewrichten. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ bevat zeer goed verteerbare eiwitten en een specifieke selectie van vezels om een gezonde spijsvertering te ondersteunen en een goede kwaliteit van de ontlasting te bevorderen. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ heeft een op maat gemaakte brok met een aangepaste vorm, grootte en textuur, afgestemd op de vorm van de kaak en het eetgedrag van de Duitse herder. Een voeding met droge brokken ondersteunt ook een goede gezondheid van het gebit, dankzij het schurende effect van de brokken. De brok kan ook geweekt worden zodat hij makkelijker te kauwen is en nog smakelijker wordt.

