Omschrijving

De Duitse Herder is een actief en intelligent hondenras. Omdat elk hondenras verschillende behoeftes heeft, is het belangrijk dat de voeding van je hond voedingsstoffen bevat die zijn gezondheid ondersteunen. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult is geschikt voor Duitse Herders vanaf een leeftijd van 15 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Duitse Herder in het achterhoofd. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult draagt bij aan de ondersteuning van de optimale spijsvertering, dankzij de zeer goed verteerbare L.I.P.-eiwitten en een selectie van speciale vezels om de fermentatie (darmgisting) te beperken en een evenwichtige darmflora te ondersteunen. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen. Het bevat ook de Omega-3 vetzuren EPAen DHA. Deze voedingsstoffen helpen de gezondheid van de huid en de vacht van jouw Duitse Herder te behouden. De Duitse Herder staat bekend om zijn levendige temperament en hoge activiteitsniveau. Een voeding die helpt bij de ondersteuning van zijn gezonde botten en gewrichten helpt je Duitse Herder zo lang mogelijk actief te blijven. Daarom is ROYAL CANIN® German Shepherd Adult verrijkt met specifieke voedingsstoffen die helpen bij de ondersteuning van gezonde botten en gewrichten. Daarnaast helpt het bij het behouden van het ideale gewicht. Ook zijn de brokken van ROYAL CANIN® German Shepherd Adult wat vorm en grootte betreft speciaal aangepast aan de kaken van de Duitse Herder. De speciaal voor dit ras samengestelde brokken zijn daarnaast bijzonder smakelijk. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® German Shepherd Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

