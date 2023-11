Omschrijving

Honden van zeer grote rassen kunnen tot wel 100 kilogram wegen. Het is belangrijk dat zij de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen ter ondersteuning van hun botten en gewrichten. ROYAL CANIN® Giant Adult is geschikt voor volwassen honden met een lichaamsgewicht van 45 kilogram en meer en is samengesteld met de voedingsbehoeften van honden van zeer grote rassen zoals de jouwe in het achterhoofd. Vanwege de grootte van je hond is het belangrijk dat hij essentiële voedingsstoffen ontvangt die helpen gezonde botten en gewrichten te ondersteunen, die sterk belast kunnen worden door het lichaamsgewicht. Daarom bevat ROYAL CANIN® Giant Adult voedingsstoffen die helpen de botten en gewrichten van jouw hond gezond te houden. Het is belangrijk het gewicht van je hond in de gaten te houden om een ongewenste toename van ervan te voorkomen. Als een hond van een zeer groot ras draagt jouw hond al een behoorlijk gewicht met zich mee. Naast een voedzame brok heeft hij regelmatige en voldoende lichaamsbeweging nodig om een gezond gewicht te kunnen behouden. ROYAL CANIN® Giant Adult bevat een uitgebalanceerd antioxidantencomplex dat helpt de vrije radicalen die op de cellen van je hond inwerken, te neutraliseren. Aminozuren zoals taurine in ROYAL CANIN® Giant Adult helpen het hart van je hond gezond te houden. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Giant Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

