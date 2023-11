Omschrijving

Als de grootste hond ter wereld combineert de Duitse Dog trots, kracht en stabiliteit in een reuzeformaat! Aangezien elke hondenras zijn eigen unieke behoeften heeft, heeft jouw Duitse Dog baat bij een voeding dat speciaal voor zijn ras is samengesteld. ROYAL CANIN® Great Dane Adult is geschikt voor Duitse Doggen vanaf een leeftijd van 24 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Duitse Dog in het achterhoofd. ROYAL CANIN® Great Dane Adult helpt de optimale spijsvertering te ondersteunen, dankzij de zeer goed verteerbare L.I.P-eiwitten en een selectie van speciale vezels die de gisting in de darmen beperken en een evenwichtige darmflora helpen te ondersteunen. Door zijn imposante verschijning en lange groeiperiode vraagt de Duitse Dog veel van zijn gewrichten. ROYAL CANIN® Great Dane Adult bevat specifieke nutriënten (zoals EPAen DHA) die gezonde botten en gewrichten helpen te ondersteunen. Met een lichaam dat bestaat uit 80 procent spierweefsel, heeft de Duitse Dog een energiebehoefte die gemiddeld 50 procent hoger ligt dan die van andere hele grote honden. Daarom bevat ROYAL CANIN® Great Dane Adult een passend energieniveau om aan de hoge energiebehoefte van de Duitse Dog te kunnen voldoen, zonder zijn maag te overbelasten. Daarnaast is het belangrijk om de dagelijkse hoeveelheid voeding over minstens twee maaltijden te verdelen ter ondersteuning van de optimale spijsvertering. De grootte en vorm van de brokken van ROYAL CANIN® Great Dane Adult zijn speciaal aangepast aan de Duitse Dog. De formule is niet alleen smakelijk, maar zorgt er ook voor dat de voeding minder snel naar binnen wordt geschrokt en zet het aan tot kauwen. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Great Dane Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

