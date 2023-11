Jack Russel Terrier Adult

Omschrijving

De Jack Russell Terriër is een actief, atletisch hondenras met een middellang lenig lijf en een grote persoonlijkheid. Elk hondenras heeft zijn unieke behoeften, daarom is de voeding die je jouw hond voorzet zo belangrijk. De juiste voeding kan aanzienlijk bijdragen in de ondersteuning van verschillende gezondheidsfactoren. ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult is geschikt voor Jack Russell Terriërs vanaf een leeftijd van 10 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Jack Russell in het achterhoofd. Een glanzende vacht en een gezonde huid geven een afspiegeling weer van de gezondheid van jouw hond. Ervoor zorgen dat de huid een effectieve barrière blijft, is essentieel voor de actieve levensstijl van de Jack Russell. Daarom helpt ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen door een specifiek complex van voedingsstoffen. De formule bevat ook de Omega-3 vetzuren EPA & DHA alsmede bernagieolie, die de gezondheid van de huid en vacht helpen te behouden. De Jack Russell Terriër staat bekend om zijn levendige temperament en daarom draagt deze formule bij aan het behoud van de spiermassa. Dit dankzij een aangepast eiwitgehalte en verrijking met een complex aan antioxidanten om de vitaliteit te behouden. ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult helpt ook de vorming van tandsteen te verminderen dankzij de toegevoegde calciumvangers. Daarnaast zijn de grootte en vorm van de brokken aangepast aan de unieke eigenschappen en smaak van de Jack Russell Terriër. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Jack Russell Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

