Labrador Retriever Adult Natvoer

Omschrijving

De Labrador Retriever is actieve hond met over het algemeen een gezonde eetlust. Natvoeding kan een aangename aanvulling zijn op de brokvoeding en kan tevens bijdragen aan de gezondheid van de Labrador. Vanaf de leeftijd van 15 maanden is de Labrador over het algemeen volgroeid en kan dan als volwassen worden beschouwd. ROYAL CANIN® Labrador Retriever natvoeding kan een mooie afwisseling zijn op de ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult droogvoeding. Zelfs Labradors kunnen op momenten kieskeurig zijn of een iets minder goede eetlust hebben. De sterkere geur van natvoeding en de aantrekkelijk textuur kunnen jouw Labrador stimuleren toch te eten, zodat hij voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. De formule van de ROYAL CANIN® Labrador Retriever natvoeding heeft een aangepast caloriegehalte om het ideale gewicht van de Labrador Retriever te behouden. Omdat de voeding uit zo'n 80% water bestaat, krijgt je hond sneller een voldaan gevoel, terwijl hij Minder calorieën binnenkrijgt. Dit helpt je hond op een gezond gewicht te houden. Een gezond gewicht is belangrijk; het houdt de hond actief en de gewrichten en botten worden niet overbelast. Daarbij heeft de hond minder kans op urinewegproblemen en bijvoorbeeld suikerziekte. Het is belangrijk de botten en gewrichten zo goed mogelijk te ondersteunen met voedingsstoffen die bijdragen aan sterke botten en gewrichten. ROYAL CANIN® Labrador Retriever natvoeding bevat specifieke voedingsstoffen, waaronder Omega-3 vetzuren EPAen DHA om het kraakbeen tijdens het verouderingsproces te ondersteunen en om te helpen de botten en gewrichten zoveel mogelijk in goede conditie te houden. Een exclusieve combinatie van voedingsstoffen helpen een gezonde huid en vacht te ondersteunen. Volg de Royal Canin-voedingsrichtlijnen op de verpakkingen als je van plan bent om je hond gemengd te voeren, zodat hij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het ontwikkelen van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult en bijpassende natvoeding eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

