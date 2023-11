Omschrijving

Als innemende, levendige en goed gehumeurd hondenras, is de Labrador Retriever zowel een populaire familiehond als een zeer veelzijdige hulphond. Immers, dankzij zijn behendigheid, intelligentie en goede reukzin, wordt hij regelmatig te werk gesteld als geleidehond of als een speur- of reddingshond. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult is geschikt voor Labrador Retrievers vanaf een leeftijd van 15 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Labrador Retriever in het achterhoofd. De noordelijke voorouders van de Labrador Retriever hadden veel calorieën nodig om de ijskoude wateren van de Atlantische Oceaan te kunnen weerstaan en de moderne Labrador Retriever heeft hun legendarische eetlust geërfd. Met als resultaat dat jouw Labrador Retriever een zorgvuldig gecontroleerde voeding nodig heeft om zijn ideale gewicht te kunnen behouden. Daarom bevat ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult een aangepast caloriegehalte wat helpt het ideale gewicht van de Labrador Retriever te behouden. De vacht van de Labrador Retriever bestaat uit dicht op elkaar geplaatste korte haren en een dikke ondervacht. De structuur van deze waterafstotende vacht beschermt hem tegen de kou. Een goede conditie van de vacht van de Labrador Retriever is dus van groot belang. Daarom helpt een specifiek complex in ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen. Verrijkt met bernagie olie en andere vetzuren die helpen de gezondheid van de huid en vacht te behouden. Als vastberaden atleet geeft de Labrador Retriever zich helemaal als het gaat om lichaamsbeweging. Zijn stevige lichaam en botten zorgen ervoor dat hij goede voedingsstoffen nodig heeft om zijn gezonde gewrichten te ondersteunen. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult helpt bij de ondersteuning van gezonde botten en gewrichten. Verrijkt met EPA & DHA. Daarnaast zijn de brokken van ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult speciaal ontwikkeld voor de kaken van de Labrador Retriever. De speciaal aangepaste vorm van de brokken helpt de eetsnelheid vertragen en helpt jouw Labrador Retriever zijn ideale gewicht te behouden. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

