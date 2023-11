Light Weight Care Wet

Omschrijving

Honden met een paar pondjes teveel hebben al snel last van de extra belasting die dit geeft op hun gewrichten. Helpt deze extra last te voorkomen met een voeding die speciaal ontwikkeld is om je hond te helpen zijn ideale gewicht te behouden. ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf is geschikt voor honden van alle formaten en helpt een gewichtstoename te beperken. Deze extra smakelijke formule is rijk aan hoog verteerbare eiwitten, wat helpt bij het behoud van de spiermassa. Om een ongewenste gewichtstoename te helpen beperken is ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf samengesteld met een optimale mix van vezels, zodat je hond zich langer vol blijft voelen. Naast een overheerlijke natvoeding beschikt de Light Weight Care voedingslijn ook over een krokante brok. Beiden zijn compleet van samenstelling en vullen elkaar perfect aan.

