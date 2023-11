Omschrijving

Sinds hij volwassen is, heeft de gezondheid van jouw grote hond vele veranderingen ondergaan en de eerste tekenen van veroudering kunnen zichtbaar worden. Het is belangrijk voor ogen te houden dat in elke fase tijdens het leven van je hond een uitgebalanceerde voeding belangrijk is ter ondersteuning van zijn gezondheid. Een goed voedingsregime ondersteunt de algehele gezondheid van je hond en helpt hem zijn vitaliteit te behouden tijdens de eerste tekenen van veroudering. ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ is samengesteld met de voedingsbehoeften van je oudere hond in het achterhoofd en is geschikt voor grote honden van 8 jaar en ouder, met een volwassen gewicht van 26 tot 44 kilogram. ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ is ontwikkeld om gezond ouder worden van grote honden te ondersteunen en bevat een exclusieve samenstelling van antioxidanten en omega 3 vetzuren (EPAen DHA), wat helpt vrije radicalen te neutraliseren. Grote honden kunnen kunnen extra aandacht voor hun botten en gewrichten gebruiken. ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ bevat glucosamine, chondroïtine, EPAen DHA en aangepaste hoeveelheden calcium en fosfor ter ondersteuning van de gezonde botten en gewrichten van je hond. Een grote oudere hond kan in gewicht toenemen als hij minder beweegt dan in zijn jongere jaren. Het is belangrijk zijn gewicht nauwkeurig in de gaten te houden zodat hij vrij kan blijven bewegen. De exclusieve formule met hoogkwalitatieve eiwitten, zoals het zeer goed verteerbare L.I.P, en uitgebalanceerde voedingsvezels bevordert de optimale spijsvertering. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

Meer lezen