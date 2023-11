Omschrijving

Een gevoelige huid is de voornaamste reden waarom honden meegenomen worden voor een bezoek aan de dierenarts. Je kunt voor je hond zorgen door hem een goede voeding voor te zetten, die speciaal ontwikkeld is ter ondersteuning van zijn kwetsbare huid.Een gevoelige huid kan leiden tot krabben, wat een beschadiging van de huid kan veroorzaken.ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi is speciaal ontwikkeld met ingrediënten die de huid van jouw hond helpen ondersteunen. Omega 3 en 6 vetzuren helpen de huid van jouw hond gezond te houden en daarnaast dragen ze bij aan het behoud van een dichte en gezonde vacht.ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi is geschikt voor honden met een gewicht tussen de 26 en 44 kilogram en bevat speciaal ontwikkelde brokken die perfect bij jouw grote hond passen.Royal Canin vindt eiwitten belangrijk en gebruikt daarom speciaal geselecteerde eiwitbronnen van de hoogste kwaliteit die aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw hond.Onze Dermacomfort voedingslijn bestaat uit twee componenten: krokante brokken en een overheerlijk natvoer in een pouch. Beiden zijn compleet van samenstelling en vullen elkaar perfect aan.Geloof ons niet alleen op ons woord: 91 procent van de eigenaren is tevreden met de resultaten, na slechts 2 maanden onafgebroken gebruik.* ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi is dus een bewezen succes. * Royal Canin interne studie

