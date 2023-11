Omschrijving

Probleemloze gewrichten maken bewegen gemakkelijk en dat is essentieel voor een actief leven en een betere conditie. Grote honden, met name de actieve types, kunnen hun gewrichten overmatig belasten, wat ongemak kan geven en ze terughoudend kan maken.ROYAL CANIN® Joint Care Maxi is een overheerlijke voeding voor je hond die specifieke voedingsstoffen bevat die gezonde botten en gewrichten helpt te ondersteunen. Je hond blijft levenslustig, actief en in een goede conditie. In hondentaal betekent het dat hij gewoon veel meer plezier heeft!ROYAL CANIN® Joint Care Maxi helpt om gezonde botten en gewrichten te behouden en is geschikt voor honden met een lichaamsgewicht tussen de 26 en 44 kilogram. De formule bevat ook Minder calorieën ter ondersteuning van een gezond gewicht en om de belasting op de gewrichten te beperken.Tegenwoordig zijn veel huisdieren te zwaar, wat extra belasting veroorzaakt op hun gewrichten. Deze formule helpt je hond om lichter op zijn poten te staan.Collageen ? een bouwsteen van gewrichten- is één van de specifieke voedingsstoffen in deze formule en ondersteunt het kraakbeen tijdens het verouderingsproces. Daarnaast hebben we ook krachtige antioxidanten toegevoegd.De brokken van ROYAL CANIN® Joint Care Maxi zijn speciaal ontwikkeld en passen perfect bij jouw grote hond.Geloof ons niet alleen op ons woord: 97 procent van de eigenaren waren tevreden met het product na slechts 28 dagen onafgebroken gebruik. * ROYAL CANIN® Joint Care Maxi is een bewezen succes. * Royal Canin interne studie

