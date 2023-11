Omschrijving

ROYAL CANIN® Sterilised Maxi is geschikt voor gecastreerde of gesteriliseerde honden met een lichaamsgewicht tussen 26 en 44 kg. Deze hoogkwalitatieve complete voeding voldoet aan de eetlust van je hond en helpt hem zijn ideale gewicht te behouden. Omdat eiwitten erg belangrijk zijn, gebruiken we alleen eiwitten van de hoogste kwaliteit, aangepast aan de behoeften van jouw hond. ROYAL CANIN® Sterilised Maxi heeft een gematigd vet- en caloriegehalte en is rijk aan hoogverteerbare eiwitten die jouw hond helpen om zijn spiermassa te behouden. De combinatie van vezels in ROYAL CANIN® Sterilised Maxi helpt je hond langer een verzadigd gevoel te geven en stilt zijn eetlust. Om je hond op zijn ideale gewicht te houden is deze formule samengesteld met een matig vetgehalte. ROYAL CANIN® Sterilised Maxi bevat maar liefst 14 procent* minder calorieën dan gewone voeding voor volwassen honden. Omdat elke hond uniek is, is ROYAL CANIN® Sterilised Maxi ook verkrijgbaar als smakelijke natvoeding. Natvoeding draagt bij aan een hoger vochtgehalte en bevat minder calorieën. Als je mixed feeding overweegt, het geven van zowel droog- als natvoeding, volg dan simpelweg de voedingsrichtlijnen op onze verpakking, zodat jouw hond precies de juiste hoeveelheid voeding binnenkrijgt. *Royal Canin interne studie

