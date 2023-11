Omschrijving

Terwijl de eerste tekenen van veroudering zichtbaar worden bij jouw middelgrote hond, is ook in deze fase van zijn leven een uitgebalanceerde voeding belangrijk ter ondersteuning van zijn gezondheid. ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ is samengesteld met de voedingsbehoeften van je middelgrote hond in het achterhoofd en is geschikt voor honden met een leeftijd vanaf 7 jaar, en een volwassen gewicht tussen de 11 en 25 kilogram. ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ is samengesteld met voedingsstoffen die de vitaliteit van je middelgrote hond tijdens het ouder worden ondersteunen. Daarnaast bevat ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ een specifieke samenstelling van antioxidanten die helpt vrije radicalen in het lichaam van je hond te neutraliseren. ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ bevordert de optimale spijsvertering dankzij een exclusieve formule met hoogkwalitatieve eiwitten en uitgebalanceerde voedingsvezels. Je ouder wordende hond kan wel wat ondersteuning gebruiken om zijn huid gezond te houden en zijn vacht glad en glanzend. Daarom is ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ verrijkt met omega 3 vetzuren (EPA & DHA) wat helpt een gezonde huid en vacht te behouden. Omdat ook bij honden smaken verschillen is ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ ook beschikbaar als natvoer in een overheerlijke jus. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je hond gemengd te voeren, zodat hij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

