Mini Adult in Loaf (paté in saus)

Omschrijving

ROYAL CANIN® Mini Adult Loaf (paté) is een complete en uitgebalanceerde natvoeding die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van je grote hond en hem op volwassen leeftijd te ondersteunen. Deze voeding is ontwikkeld voor kleine honden die tot 10 kg wegen en ouder zijn dan 10 maanden. Dankzij zijn zorgvuldig aangepast caloriegehalte voldoet deze brok aan de energiebehoefte van je ouder wordende hond, en tegelijkertijd helpt de voeding bij het behoud van een gezond gewicht. De kleine energiebommetjes zijn altijd in beweging, wat betekent dat ze een voeding nodig hebben die hun actieve levensstijl ondersteunt. Deze voeding bevat een combinatie van voedingsstoffen om de botten van je kleine hond sterk en gezond te helpen houden. Deze speciaal samengestelde formule bevat ook een combinatie van vitaminen en zeer goed verteerbare voedingsstoffen om maximale opname en een goede algemene gezondheid te helpen ondersteunen. ROYAL CANIN® Mini Adult Loaf is ook verkrijgbaar als droogvoeding: ROYAL CANIN® Mini Adult. Nat- en droogvoeding combineren zorgt voor variatie in de voeding van je hond, waardoor zijn maaltijden interessanter en boeiender worden.

