Omschrijving

ROYAL CANIN® Coat Care Mini is een smakelijke en complete voeding die bijdraagt aan een volle en sterke vacht, je hond er onweerstaanbaar uit laat zien en - belangrijker nog- zijn gezondheid ondersteunt. Deze voeding is geschikt voor honden met een doffe en droge vacht en een lichaamsgewicht van maximaal 10 kg. ROYAL CANIN® Coat Care Mini is rijk aan omega 3- en 6-vetzuren, die een gezonde huid en een volle haargroei ondersteunen. De formule is extra voedend voor de huid dankzij de aanwezigheid van bernagieolie. De tyrosine in ROYAL CANIN® Coat Care Mini heeft effect op de intensiteit van de vachtkleur. Geloof ons niet alleen op ons woord: ROYAL CANIN® Coat Care Mini heeft bewezen resultaten. Een interne studie heeft aangetoond dat deze voeding in 28 dagen een glanzendere vacht geeft. Omdat elke hond uniek is, is ROYAL CANIN® Coat Care Mini ook verkrijgbaar als smakelijke natvoeding. Natvoeding draagt bij aan een hoger vochtgehalte en bevat minder calorieën. Als je mixed feeding overweegt, het geven van zowel droog- als natvoeding, volg dan simpelweg de voedingsrichtlijnen op onze verpakking, zodat jouw hond precies de juiste hoeveelheid voeding binnenkrijgt.

