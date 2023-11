Omschrijving

Je volwassen viervoeter zal het zijn hele leven met hetzelfde blijvende gebit moeten doen, daarom is het belangrijk dit zo goed mogelijk te verzorgen. Nadat je hond gegeten heeft, zullen bacteriën zich nestelen op zijn tanden en kiezen. Als deze niet verwijderd worden, ontstaat eerst tandplak en later tandsteen, wat een risico vormt voor de gezondheid van je hond. ROYAL CANIN® Dental Care Mini is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van het gebit van honden met een lichaamsgewicht van maximaal 10 kilogram. Deze extra smakelijke voeding bevat brokjes van een unieke textuur die de tanden van de hond poetsen terwijl hij kauwt, terwijl het ook helpt om de vorming van tandplak en tandsteen te verminderen. De unieke textuur van de brokjes in ROYAL CANIN® Dental Care Mini helpt het gebit van je hond te reinigen terwijl hij kauwt. De overheerlijke brokken van ROYAL CANIN® Dental Care Mini bevatten calciumvangers die calcium binden in het speeksel waardoor de vorming van tandsteen wordt verminderd. Geloof ons niet alleen op ons woord: ROYAL CANIN® Dental Care Mini is onderzocht en het blijkt dat de tandsteenvorming tot wel 69 procent verminderd wordt.* ROYAL CANIN® Dental Care Mini is een bewezen succes. * Royal Canin interne studie

