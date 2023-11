Omschrijving

Bij Royal Canin geloven we dat elke hond uniek is. We doen onderzoek naar rasgebonden eigenschappen en combineren de resultaten van wetenschappelijk en voedingsonderzoek uit ons netwerk van experts. Onze voedingen zijn daardoor precies afgestemd op jouw hond. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult is speciaal ontwikkeld om de kwetsbaarheden van dit specifieke ras aan te pakken. Onze voedingen bieden een specifiek gehalte aan gerichte voedingsstoffen voor de optimale gezondheid van je huisdier. ONDERSTEUNING VAN BOTTEN EN GEWRICHTEN Draagt ​​bij aan de ondersteuning van de gezonde botten en gewrichten van de Pomeriaan met een aangepast mineraalgehalte. Verrijkt met EPA en DHA. GEZONDE HUID EN VACHT Voedt zowel de huid als de vacht en versterkt daarmee de natuurlijke barrièrefunctie van de huid. GEZOND SPIJSVERTERINGSSYSTEEM Helpt de darmpassage te vergemakkelijken en draagt bij aan een optimale ontlasting. Vanwege de specifieke kaak van je Pomeriaan ontwierpen wij een klein formaat brokje met een aangepaste vorm, textuur en dichtheid. Onze brokjes bevatten een combinatie van vezels die de darmtransitie helpen vereenvoudigen. De brokjes schuren zachtjes langs de tanden, zodat deze schoner blijven.

