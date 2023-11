Omschrijving

ROYAL CANIN® X-Small Puppy in Gravy (brokjes in saus) is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften te ondersteunen van puppy’s van 2 tot 10 maanden met een volwassen gewicht tot 4 kg. Deze op maat gemaakte voeding bevat smakelijke brokjes in saus, met een grootte, textuur en smaak die perfect zijn afgestemd op de noden van puppy’s van extra kleine rassen. ROYAL CANIN® X-Small Puppy in Gravy is verrijkt met omega 3-vetzuren (zoals DHA), waarvan wetenschappelijk aangetoond is dat ze een gezonde hersenontwikkeling bij puppy’s helpen ondersteunen. Dankzij een combinatie van prebiotica en goed verteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® X-Small Puppy een gezond evenwicht van de darmflora te ondersteunen voor een optimale spijsvertering. Deze formule bevat ook voedingsstoffen zoals vitamine C en E, waarvan bewezen is dat ze de natuurlijke afweer van puppy’s helpen ondersteunen terwijl hun immuunsysteem nog volop in ontwikkeling is. ROYAL CANIN® X-Small Puppy in Gravy ondersteunt de hydratatie en is perfect te combineren met de droogvoeding ROYAL CANIN® X-Small Puppy. Vanaf de leeftijd van 10 maanden heeft je puppy een voeding nodig die speciaal is aangepast aan zijn voedingsbehoeften als volwassen hond. In dit stadium kan je overschakelen op ROYAL CANIN® X-Small Adult.

