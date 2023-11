Omschrijving

De Rottweiler is van nature goedaardig en gehoorzaam, en dol op lichaamsbeweging. Hij staat bekend om zijn krachtige gespierde lichaam. Omdat elk hondenras zijn eigen unieke behoeften heeft, is het belangrijk dat de voeding van je Rottweiler voedingsstoffen bevat die zijn gezondheid ondersteunen. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult is geschikt voor Rottweilers vanaf een leeftijd van 18 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Rottweiler in het achterhoofd. Rekening houden met de effecten van veroudering is belangrijk vanaf het begin van de volwassenheid, vooral bij honden van grote rassen zoals de Rottweiler. Het is absoluut essentieel de gezonde hartfunctie van jouw Rottweiler te ondersteunen. Daarom bevat ROYAL CANIN® Rottweiler Adult specifieke voedingsstoffen om een gezonde hartfunctie te ondersteunen. Verrijkt met taurine en EPA & DHA. Van nature atletisch, heeft het sterke gespierde lichaam van de Rottweiler behoefte aan een aangepast eiwitniveau. Desondanks kan de Rottweiler zonder voldoende lichaamsbeweging al gauw te zwaar worden. Voldoende beweging en een goede voeding zijn essentieel ter ondersteuning van de gezondheid van jouw Rottweiler. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult draagt bij aan het behoud van de spiermassa dankzij een aangepast eiwitgehalte. Deze formule bevat ook L-carnitine. Door de voeding in een juiste portiegrootte te geven en samen te laten gaan met voldoende lichaamsbeweging, help je je Rottweiler zijn ideale gewicht te behouden. Of het nou tijdens het werk is, of tijdens een gewone wandeling met zijn baas, de Rottweiler is altijd actief en enthousiast en heeft daarom een voeding nodig die helpt zijn gezonde botten en gewrichten te ondersteunen. Dit is de reden dat ROYAL CANIN® Rottweiler Adult is verrijkt met EPA & DHA. Deze Omega-3 vetzuren helpen gezonde botten en gewrichten te ondersteunen. De exclusieve brokken van ROYAL CANIN® Rottweiler Adult zijn speciaal aangepast zodat deze voor jouw Rottweiler makkelijker op te pakken zijn. Daarnaast wordt beter kauwen gestimuleerd zodat je hond langer een vol gevoel heeft. Dit helpt het ideale gewicht van je Rottweiler te behouden. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Rottweiler Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

