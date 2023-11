Omschrijving

De dichte vacht van de Shiba Inu bestaat uit zowel een onder- als bovenvacht. Deze vacht beschermt jouw Shiba Inu tegen warmte en kou en invloeden van buitenaf. Voor een mooie volle vacht is een gezonde huid nodig. De huid en vacht kunnen namelijk de gezondheid van de hond weerspiegelen. Door jouw Shiba Inu rasspecifieke voeding te geven, kom je precies tegemoet aan de specifieke voedingsbehoeften van je hond. Daarom bevat ROYAL CANIN® SHIBA INU ADULT een exclusief complex, waaronder omega-3 vetzuren EPA & DHA en bernagieolie, om de huid en vacht in goede conditie te houden. ROYAL CANIN® SHIBA INU ADULT ondersteunt ook een gezonde balans in de darmflora en draagt bij aan een gezonde spijsvertering, mede dankzij de hoge kwaliteit van zeer licht verteerbare eiwitten (L.I.P.*). Dit draagt bij aan een gezonde stoelgang voor jouw Shiba Inu. Het is belangrijk om de Shiba Inu op een ideaal gewicht te houden. Onder andere een aangepast caloriegehalte en een passend voedingsadvies helpen jou om je hond op een gezond gewicht te houden. Vanwege de kleinere kaak, kan de Shiba Inu sneller last krijgen van tandplak en tandsteen. Toegevoegd natriumtripolyfosfaat helpt de gebitshygiëne te ondersteunen. Bij Royal Canin is streven we er naar om de beste voeding te ontwikkelen die tegemoetkomt aan de specifieke voedingsbehoeften van jouw huisdier. Al onze producten worden streng gecontroleerd op kwaliteit zodat jouw hond alleen de beste voeding krijgt, passend bij zijn voedingsbehoeften en levensstijl. Dit betekent dat als jij je hond ROYAL CANIN® SHIBA INU ADULT geeft, je zeker weet dat hij een complete en uitgebalanceerde voeding krijgt. Enkel beschikbaar op de ROYAL CANIN® Webshop.

Meer lezen