ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult is speciaal samengesteld om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften van jouw volwassen shih tzu vanaf 10 maanden. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult bevat een combinatie van voedingsstoffen, zoals de omega 3-vetzuren EPA en DHA en bernagieolie, die speciaal geselecteerd zijn om de gezondheid van de huid en vacht van je hond te ondersteunen en versterken. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult bevat calciumvangers voor een betere mond- en gebitshygiëne. Voorts helpt ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult de spijsvertering van je hond te ondersteunen, waardoor niet enkel het volume, maar ook de geur van de ontlasting vermindert. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult ook verkrijgbaar als natvoeding met een zachte en smakelijke paté. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan onze voedingsrichtlijnen om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven. De brokken van ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult zijn specifiek op maat gemaakt voor dit ras. Ze hebben een speciaal ontworpen vorm en grootte, waardoor je hond ze makkelijker kan vastnemen en kauwen.