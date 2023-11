Omschrijving

ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult is geschikt voor honden vanaf 10 maanden en is speciaal samengesteld om te beantwoorden aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen Shih Tzu. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult bevat een exclusieve combinatie van voedingsstoffen die de huid van je hond gezond helpen houden, en die meteen ook een positief effect hebben op de gezondheid van zijn vacht. Deze formule bevat de omega 3-vetzuren EPA en DHA, die voedend zijn voor de huid en vacht van je hond, en is verrijkt met bernagieolie. De voeding ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult bevat ook calciumvangers, die een goede mondhygiëne bij je hond bevorderen. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult helpt de spijsvertering van je hond gezond te houden door bij te dragen tot een verminderde hoeveelheid ontlasting, en het helpt zelfs de geur te verminderen. De brok van ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult is speciaal voor dit ras ontwikkeld. De specifieke vorm en grootte zorgen ervoor dat je hond de brokken makkelijker kan oppakken en kauwen.

Meer lezen