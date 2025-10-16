ROYAL CANIN® Sterilised in Loaf (paté in saus) is geschikt voor honden van alle groottes. Deze voeding is speciaal samengesteld met specifieke voedingsstoffen, die de eetlust van je hond helpen stillen en zijn gewicht helpen ondersteunen. Het smakelijke recept van ROYAL CANIN® Sterilised in Loaf is rijk aan goed verteerbare eiwitten, die speciaal zijn afgestemd op de specifieke behoeften van je hond. De eiwitten in deze voeding helpen je hond zijn spiermassa te behouden en verminderen de calorie- en vetinname. Bovendien heeft ROYAL CANIN® Sterilised in Loaf een gematigd vetgehalte en een optimale combinatie van vezels om je hond een optimaal gewicht te helpen behouden, terwijl de voeding hem een verzadigd gevoel geeft. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Sterilised ook verkrijgbaar als smakelijke droogvoeding met een knapperige brok. Beide voedingen zijn volwaardig en voedzaam, en ze vullen elkaar perfect aan. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan simpelweg de voedingsrichtlijnen op onze verpakking, zodat je hond precies de juiste hoeveelheid voeding binnenkrijgt.