Omschrijving

Na een sterilisatie of een castratie zal je hond Minder calorieën verbruiken omdat hij liever lekker op de bank ligt dan het avontuur op te zoeken, terwijl zijn eetlust onveranderd hoog blijft. Het is algemeen bekend dat een goede uitgebalanceerde voeding de gezondheid van je hond kan helpen te ondersteunen. ROYAL CANIN® Sterilised Loaf is geschikt voor gecastreerde of gesteriliseerde honden van alle formaten en deze hoogkwalitatieve complete voeding bevredigt de eetlust van je hond, zodat hij actief en in vorm kan blijven. ROYAL CANIN® Sterilised Loaf's smakelijke samenstelling is rijk aan hoogverteerbare eiwitten die jouw hond helpen zijn spiermassa te behouden, terwijl hij tegelijkertijd de vet- en calorie inname vermindert. Naast een overheerlijke natvoeding beschikt de Sterilised voedingslijn ook over een krokante brok. Beiden zijn compleet van samenstelling en vullen elkaar perfect aan. Waarom niet eens het natvoer als overheerlijk topping op de brokken proberen? Zet jouw hond ROYAL CANIN® Sterilised Loaf voor en ontdek de voordelen van hoogkwalitatieve voedingsstoffen die speciaal zijn samengesteld om jouw hond te helpen zijn ideale gewicht te behouden.

