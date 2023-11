Urinary Care Wet

INFORMATIE

NB: Toevoegingsmiddelen geven uitsluitend de waarden van 'toevoegingen' weer en niet de hoeveelheden die al in de ingrediënten voorkomen. De totale hoeveelheid in de voeding staat vermeld in het overzicht met de 'Gemiddelde analyses'. Door vele redenen, zoals onvoldoende wateropname, kan de urine van uw hond te geconcentreerd worden. Wanneer bepaalde mineralen in hoge concentraties aanwezig zijn, kunnen zich urinekristallen vormen. Voeding kan een rol spelen bij het hanDHAven van een gezonde mineralenbalans.