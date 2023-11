Omschrijving

Een volledige en uitgebalanceerde voeding voor jouw hond gedurende zijn hele leven is essentieel voor een optimale gezondheid. Ook nu jouw hond zijn seniorjaren heeft bereikt, zou zijn voeding zijn levensstijl moeten ondersteunen.ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ is geschikt voor zeer kleine honden ouder dan 12 jaar, met een lichaamsgewicht tot 4 kilogram, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw kleine volwassen hond in het achterhoofd.Naarmate je hond ouder wordt, wordt het nog belangrijker om zijn gezonde lichaamsfuncties te behouden. ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ is speciaal ontwikkeld om gezond ouder worden van zeer kleine honden te ondersteunen.De voeding bevat een specifiek complex van antioxidanten dat helpt vrije radicalen te neutraliseren. Bevat ook de Omega 3 vetzuren EPAen DHA.Ter ondersteuning van de spijsvertering bevat ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ een uitgebalanceerde hoeveelheid voedingsvezels, zoals psyllium, die helpen bij een goede darmpassage. De zeer goed verteerbare eiwitten in de voeding dragen bij aan een goede kwaliteit van de ontlasting.Daarnaast bevat ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ belangrijke voedingsstoffen en antioxidanten ter ondersteuning van een goede hartfunctie bij ouder wordende honden.De smakelijke kleine brokjes zijn speciaal aangepast aan de kleine kaken van extra kleine honden, zoals de jouwe die minder dan 4 kilogram wegen. Je hond zal daardoor geen problemen hebben met het oppakken en het kauwen van de voeding.Voor jouw kieskeurige kleine hond is ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ een goede keuze, de smakelijke brokjes helpen de eetlust van zelfs de meest kieskeurige eter te stimuleren.Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

