Yorkshire Terrier Adult 8+

Omschrijving

De Yorkshire Terriër is een actieve hond met een mooie halflange vacht. Als de Yorkshire Terriër de leeftijd van 8 jaar is gepasseerd, treedt de eerste fase van het verouderingsproces langzaam in werking. Deze eerste fase van veroudering is waarschijnlijk nog niet zichtbaar in het uiterlijk of het gedrag van je hond. Toch zijn er processen gaande die extra ondersteuning in de vorm van perfect passende voeding goed kunnen gebruiken. Naarmate de Yorkshire Terriër ouder wordt, veranderen zijn voedingsbehoeften. ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër Adult 8+ is speciaal samengesteld om de eerste fase van veroudering bij de Yorkshire Terriër goed te ondersteunen. Zo bevat de voeding een combinatie van antioxidanten (met onder andere vitamine C en E) om de gezonde cellen te helpen behouden. De brokken bevatten een aangepaste hoeveelheid fosfor om de gezondheid van de nieren te ondersteunen. De vacht van de Yorkshire Terriër staat bekend om de continue groei en de natuurlijke zachtheid. De exclusieve samenstelling van ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër Adult 8+ helpt de gezondheid van de lange vacht van de Yorkshire Terriër te behouden. Deze is verrijkt met een aangepaste hoeveelheid Omega-3 (EPAen DHA) en -6 vetzuren, bernagieolie en biotine. De Yorkshire Terriër kan wat sneller last hebben van een wisselende ontlasting. Daarom ondersteunt ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër Adult 8+ het kwetsbare maagdarmstelsel. Het bevat zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.) en een aantal specifieke vezels, inclusief prebiotica, om een evenwichtige darmflora te helpen bevorderen, een gezonde spijsvertering te helpen behouden en een optimale ontlastingskwaliteit te helpen bevorderen. De grootte, vorm en textuur van de brok zijn aangepast aan de kleine kaak van de oudere Yorkshire Terriër. Deze formule bevat calciumvangers om de vorming van tandplak te helpen verminderen. De brokken kunnen geweekt worden in warm water zodat het aroma, wat de eetlust stimuleert. De zachtere brok is ook makkelijker op te eten. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het ontwikkelen van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je kat. Als jouw hond Yorkshire Terriër Adult 8+ eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

