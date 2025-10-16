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Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult
Yorkshire Terrier Adult

Yorkshire Terrier Adult

Droog voeding voor Hond

Volledig diervoeder voor honden - Speciaal voor volwassen en oudere honden van het ras Yorkshire Terriër - Vanaf 10 maanden

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Geselecteerd formaat: 1.5 kg
€ 13,33/kg
€ 10,56/kg
€ 8,88/kg
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€ 19,99/ € 13,33/kg
€ 17,99
/ € 11,99/kg
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OMSCHRIJVING

Omdat elk ras unieke behoeften heeft, sluit het ROYAL CANIN® Breed Health Nutrition-assortiment aan op de voedingsbehoeften van verschillende rassen, om een optimale gezondheid te ondersteunen. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult is geschikt voor yorkshireterriërs van meer dan 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult helpt de vacht van jouw yorkshireterriër gezond te houden dankzij een aangepaste hoeveelheid omega 3-vetzuren (EPA en DHA), omega 6-vetzuren, bernagieolie en biotine. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult is zelfs voor de meest kieskeurige hond aantrekkelijk dankzij een combinatie van uitzonderlijke aroma’s waar je hond niet aan kan weerstaan. Het is belangrijk dat de voeding die je voor je hond kiest een goede mondhygiëne ondersteunt. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult helpt de vorming van tandsteen te verminderen door de aanwezigheid van gerichte hoeveelheden calciumvangers in de voeding. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult ook verk rijgbaar als natvoeding met een zachte en smakelijke paté. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan onze voedingsrichtlijnen om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven.

Meer lezen

VOORDELEN

GEZONDHEID VAN DE VACHT

Het haar van de Yorkshire Terrier staat bekend om zijn continue groei en natuurlijke zachtheid. Deze exclusieve formule helpt de lange vacht van de Yorkshire Terrier gezond te houden. Verrijkt met een aangepast gehalte aan omega-3 vetzuren, omega-6 vetzuren, berngieolie en biotine.

STELT KIESKEURIGE ETERS TEVREDEN

Yorkshire Terriers hebben een zeer kieskeurige eetlust en hebben baat bij een zeer smakelijke voeding. Deze formule bevredigt de meest kieskeurige eters dankzij een combinatie van uitzonderlijke aroma's en smaken.

ONDERSTEUNING VAN DE VROEGE VEROUDERING

De Yorkshire Terrier staat bekend om zijn lange levensverwachting. Deze formule levert een selectie gerichte voedingsstoffen, waaronder vitamine C, EPA & DHA, om de vitaliteit van de Yorkshire Terrier te helpen behouden naarmate hij ouder wordt.

SPECIFIEK AFGESTEMDE BROK / EXCLUSIEF BROKDESIGN / GEZOND GEBIT

De vorm, grootte, textuur en formule van de brokjes zijn aangepast aan de kleine kaak van de Yorkshire Terrier. Deze formule helpt de vorming van tandsteen te verminderen dankzij calciumvangers om de gezondheid van het gebit te ondersteunen.

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