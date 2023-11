Yorkshire Terrier Adult

Omschrijving

Omdat elk hondenras zijn unieke behoeften heeft, komt de ROYAL CANIN® Breed Health Nutrition Range tegemoet aan de voedingsbehoeften van honden van verschillende rassen. ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër Adult is geschikt voor Yorkshire Terriërs van 10 maanden en ouder, en is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Yorkshire Terriër in het achterhoofd. ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër Adult draagt bij aan het behoud van de gezondheid van de lange vacht van de Yorkshire. Verrijkt met een aangepast gehalte aan omega 3-vetzuren, omega 6-vetzuren, bernagieolie en biotine. ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër Adult komt zelfs de meest kieskeurige eter tegemoet, dankzij een combinatie van uitzonderlijke smaken, die zelfs jouw Yorkshire Terriër niet zal kunnen weerstaan! Een goede mondhygiëne is een belangrijke overweging bij de keuze van de voeding van je hond. ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër Adult helpt de vorming van tandsteen verminderen, dankzij de toegevoegde calciumvangers aan deze formule. Omdat ook bij honden smaken verschillen, is ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër ook beschikbaar als een overheerlijke zacht natvoeding. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je hond gemengd te voeren, zodat hij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt.

Meer lezen