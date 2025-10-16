Omdat elk ras unieke behoeften heeft, sluit het ROYAL CANIN® Breed Health Nutrition-assortiment aan op de voedingsbehoeften van verschillende rassen, om een optimale gezondheid te ondersteunen. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult is geschikt voor yorkshireterriërs van meer dan 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult helpt de vacht van jouw yorkshireterriër gezond te houden dankzij een aangepaste hoeveelheid omega 3-vetzuren (EPA en DHA), omega 6-vetzuren, bernagieolie en biotine. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult is zelfs voor de meest kieskeurige hond aantrekkelijk dankzij een combinatie van uitzonderlijke aroma’s waar je hond niet aan kan weerstaan. Het is belangrijk dat de voeding die je voor je hond kiest een goede mondhygiëne ondersteunt. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult helpt de vorming van tandsteen te verminderen door de aanwezigheid van gerichte hoeveelheden calciumvangers in de voeding. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult ook verk rijgbaar als natvoeding met een zachte en smakelijke paté. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan onze voedingsrichtlijnen om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven.