Hondenvoer ter ondersteuning van de urinewegen

Een goede urineweggezondheid is belangrijk voor het welzijn van jouw hond. Voeding ter ondersteuning van de urinewegen is speciaal samengesteld om een evenwichtige urinesteun te bevorderen. Door een zorgvuldig afgestemde mineralenbalans en aangepaste vochthuishouding kan deze voeding bijdragen aan een gezond milieu in de blaas. Ons assortiment droogvoer en natvoer is ontwikkeld met de behoeften van honden in gedachten. Ontdek de mogelijkheden en bestel eenvoudig online.