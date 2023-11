Omschrijving

Jouw hond verdient alleen het allerbeste. ROYAL CANIN® Adult Medium Dogs biedt precies wat een volwassen hond nodig heeft. Het houdt daarnaast ook nog eens rekening met de speciale voedingsbehoeftes van middelgrote hondenrassen. Zo draagt deze voeding bij aan aan een gezonde huid en een glanzende vacht. ROYAL CANIN® Adult Medium Dogs is een speciale voeding voor volwassen honden van middelgrote rassen (van 10 tot 25 kg). Je geeft deze voeding vanaf het moment dat je hond is uitgegroeid: voor jouw middelgrote hond is dit vanaf zo'n 12 maanden. De voedingsstoffen dragen bij aan een gezonde huid en een glanzende vacht. Verder helpt het een optimale spijsvertering ondersteunen. En wat je hond zelf het belangrijkste zal vinden: het is erg lekker.

