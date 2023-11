Omschrijving

Vertoont jouw hond onrustig gedrag of spanning in bepaalde situaties, of komt er een grote levensverandering aan? ROYAL CANIN® Calm heeft een rustgevende werking. Vertoont jouw hond onrustig gedrag in sociale situaties? Heeft hij moeite met vuurwerk of onweer? Of komt er een grote levensverandering aan, zoals gezinsuitbreiding of een verhuizing? ROYAL CANIN® Calm kan jouw hond helpen bij spanning. Deze voeding bevat gehydrolyseerd melkeiwit (alfa-casozepine) en L-tryptofaan en heeft daarmee een rustgevende werking. Daarnaast is de voeding lichtverteerbaar en helpt het de spijsvertering en darmpassage gezond te houden. Zo kunnen jullie weer samen rustig genieten.

