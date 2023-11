Omschrijving

Kan het gebit van jouw hond wel wat ondersteuning gebruiken? ROYAL CANIN® Dental Small Dogs houdt het gebit gezond. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat deze voeding de vorming van tandsteen vermindert. Wist je dat gebitsproblemen voorkomen bij 85% van de honden ouder dan 1 jaar? Vooral kleine hondenrassen zijn hier gevoelig voor. Voeding speelt een belangrijke rol in het gezond houden van het gebit. ROYAL CANIN® Dental Small Dogs is speciaal ontwikkeld voor kleine hondenrassen (tot 10 kg). De brokken hebben een speciale grootte, vorm en structuur. Ze zijn zo ontworpen dat de brok pas in stukken breekt als de tand tot diep in de brok is doorgedrongen. Zo worden de tanden als het ware gepoetst tijdens het kauwen. Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat ROYAL CANIN® Dental Small Dogs de opbouw van tandsteen vermindert. En deze voeding helpt ook nog eens om de urinewegen van je kleine hond gezond te houden.

