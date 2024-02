Omschrijving

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Ondersteun de spijsvertering van jouw hond met ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat Small Dog. ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat Small Dog is een speciaal samengestelde voeding voor kleine honden (minder dan 10kg) ter regulering van het vetmetabolisme bij hyperlipidemie. Laag vetgehalte Deze voeding is op maat gemaakt voor de voedingsbehoeften van honden die een voeding met een laag vetgehalte nodig hebben. Vezel balans Een beperkt vezelgehalte helpt het energiegehalte te behouden ondanks een laag vetgehalte. Ondersteunt de spijsvertering Een zeer goed verteerbare formule met uitgebalanceerde vezels, waaronder prebiotica, ondersteunt een gezonde spijsvertering en darmpassage. S-O INDEX Deze voeding is samengesteld om een gezond milieu van de urinewegen te bevorderen. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je hond geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Elke hond heeft zijn eigen voorkeuren. Probeer daarom de ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat Small Dog droogvoeding eens te combineren met ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat natvoeding. Door je hond zowel droog- als natvoeding te geven, bied je hem verschillende texturen aan, wat bij kan dragen aan smakelijkheid en een regelmatiger, voorspelbaar eetgedrag. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor honden die daarbij wat hulp kunnen gebruiken.

