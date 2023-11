Omschrijving

Moet je pup regelmatig braken of heeft hij last van diarree? Bij maag- darmaandoeningen of spijsverteringsproblemen kan je dierenarts een speciale voeding voorschrijven om de spijsvertering te ondersteunen. Een gevoelige spijsvertering De spijsvertering van jouw pup is nog volop in ontwikkeling en kan daarom gevoelig zijn. Zijn spijsverteringsstelsel kan soms wat extra hulp gebruiken. Speciale dieetvoeding van de dierenarts ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy is speciaal ontwikkeld om de spijsvertering van je groeiende pup te ondersteunen. Het bevat aangepaste gehaltes van eiwit en calcium. Dankzij het hoge energiehalte krijgt je puppy ook met een kleine portie genoeg energie binnen. Zo hoef je zijn gevoelige maagdarmkanaal niet te belasten met te grote porties. Heeft je puppy door zijn lastige spijsvertering minder trek in zijn eten? ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy is juist erg smakelijk en kan eenvoudig geweekt worden om zijn eetlust te bevorderen.

