Omschrijving

Is jouw hond gecastreerd? Houd er rekening mee dat hij minder energie nodig heeft, terwijl hij nog steeds evenveel (of meer!) lust. Help jouw gecastreerde hond op een gezond gewicht te blijven met ROYAL CANIN® Neutered Adult Medium Dogs. ROYAL CANIN® Neutered Adult Medium Dogs is een speciale voeding voor gecastreerde/gesteriliseerde volwassen honden van middelgrote rassen (van 10 tot 25 kg). Na castratie komen honden vaak aan. Ze hebben namelijk minder energie nodig, maar hebben nog steeds evenveel (of zelfs meer!) eetlust. Deze voeding heeft een speciale samenstelling van vezels die je hond een vol gevoel geven. Dat is fijn voor je hond, en voor jou! Ook helpt een aangepast energieniveau zijn ideale lichaamsgewicht te behouden. Bovendien draagt deze voeding bij aan een gezonde spijsvertering en een glanzende vacht. Je geeft deze voeding alleen als jouw middelgrote hond helemaal is uitgegroeid: vanaf zo'n 12 maanden. Is jouw hond eerder gecastreerd? Kijk dan eens naar de Junior-variant van deze voeding: ROYAL CANIN® Neutered Junior Medium Dogs.

