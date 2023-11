Omschrijving

Heeft jouw hond chronische nierziekte? Dan kan je dierenarts een speciale dieetvoeding voorschrijven om de nierfunctie te ondersteunen. Chronische nierziekte zie je niet Wist je dat de tekenen van chronische nierziekte bij honden pas zichtbaar worden als 75% van de nierfunctie al verloren is? Vanaf dan kun je merken dat je hond bijvoorbeeld meer drinkt en meer en vaker plast. Honden kunnen zich flink beroerd voelen van nierziekte. Bovendien is de aandoening meestal progressief (het wordt steeds erger) en ongeneeslijk. Gelukkig kan je dierenarts wel helpen om de problemen onder controle te houden met een compleet plan van aanpak, bestaande uit bijvoorbeeld medicijnen en een speciale dieetvoeding. Speciale dieetvoeding van de dierenarts ROYAL CANIN® Renal is speciaal samengesteld om de nierfunctie en levenskwaliteit van honden met chronische nierziekte te ondersteunen. Honden met deze aandoening kunnen zich misselijk voelen en daarom minder willen eten, of een afkeer ontwikkelen voor hun voeding. Daarom heeft ROYAL CANIN® Renal een aangepast energiegehalte, zodat je hond ook met kleinere porties voldoende energie binnen krijgt. Bovendien hebben de ROYAL CANIN® Renal droog- en natvoedingen allerlei verschillende geuren en texturen, zodat je nog eens kunt afwisselen. Vraag je dierenarts hoe je de verschillende ROYAL CANIN® Renal voedingen kunt combineren.

