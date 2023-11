Omschrijving

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 volgt Royal Canin de visie dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van katten en honden. Daarom ontwikkelden wij met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met experts ROYAL CANIN® veterinaire voedingen. Voedingen die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Help jouw hond een gezond gewicht te bereiken met ROYAL CANIN® Satiety Weight Management ROYAL CANIN® Satiety Weight Management is een speciaal samengestelde voeding ter vermindering van overgewicht en het behoud van een gezond gewicht. Effectief gewichtsmanagement Deze uitgebalanceerde voeding is precies op maat gemaakt om jouw hond op een verantwoorde wijze gewicht te laten verliezen en het ideale gewicht te behouden. Uit een onderzoek van Royal Canin bleek 97%¹ van de honden te zijn afgevallen na drie maanden uitsluitend ROYAL CANIN® Satiety Weight Management te hebben gegeten. Minder bedelgedrag Dankzij een hoog gehalte aan vezels houdt de hond een verzadigd gevoel tussen de maaltijden door. In een onderzoek van Royal Canin vertoonde 83%2 van de honden minder bedelgedrag. Behoud van spiermassa Deze voeding bevat een hoog eiwitgehalte voor een betere ondersteuning en behoud van een gezonde spiermassa tijdens het afvallen. S/O Index Voedingen met het S/O Index logo helpen de urinewegen gezond te houden. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je hond geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Elke hond heeft zijn eigen voorkeuren. Probeer daarom de ROYAL CANIN® Satiety Weight Management droogvoeding eens te combineren met ROYAL CANIN® Satiety Weight Management natvoeding. Door je hond zowel droog- als natvoeding te geven, bied je hem verschillende texturen aan, wat bij kan dragen aan smakelijkheid en een regelmatiger, voorspelbaar eetgedrag. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor honden die daarbij wat hulp kunnen gebruiken. ¹ Flanagan J, Bissot T, Hours MA, Moreno B, Feugier A, German AJ. Success of a weight loss plan for overweight dogs: The results of an international weight loss study. PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0184199. ² Hours MA et al. Factors affecting weight loss in client owned cats and dogs: data from an international weight loss study. Proc of 16th Annual AAVN Clinical Nutrition and Research Symposium; Denver (USA); June 8, 2016

